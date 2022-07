Três feridos após despiste e capotamento de carro em Ílhavo

Uma mulher e dois homens, com cerca de 30 anos, sofreram ferimentos ligeiros, esta tarde de domingo, na sequência do despiste do carro em que seguiam, seguido de capotamento, em Ílhavo.O alerta foi dado, cerca das 18h30, para os bombeiros de Ílhavo, para um acidente rodoviário, no acesso às A17, na zona do lugar da Presa.A GNR de Ílhavo foi ao local e tomou conta da ocorrência. As vítimas foram levadas, pelos bombeiros de Ílhavo, para o hospital de Aveiro.Foram acionados 13 operacionais, apoiados por três ambulâncias de emergência pré-hospitalar, uma viatura de desencarceramento e um carro patrulha.