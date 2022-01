Jovem de 20 anos ferido em colisão entre a bicicleta elétrica e carro em Ílhavo

Um homem, com 20 anos, sofreu ferimentos graves, ao inicio desta tarde de segunda-feira, numa colisão entre a bicicleta elétrica em que seguia, e um carro, em Ílhavo. No mesmo acidente, uma mulher, também com 20 anos, testemunha também ficou ferida.O alerta foi dado, cerca das 14h30, para os bombeiros de Ílhavo, para um acidente rodoviário, na rua do Barqueiro, na Gafanha da Boavista.A equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Aveiro foi acionada. Os bombeiros de Ílhavo mobilizaram duas ambulâncias e um carro de desencarceramento. A GNR investiga as causas do acidente.As vítimas foram levadas, pelos bombeiros de Ílhavo, para o hospital de Aveiro.