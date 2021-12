Uma mulher sofreu ferimentos graves numa colisão entre dois carros, ao final desta tarde de quarta-feira, em Sever do Vouga. No mesmo acidente, uma outra pessoa também ficou ferida.O alerta foi dado, cerca das 18h30, para os bombeiros de Sever do Vouga, para um acidente rodoviário, na A25, sentido Viseu/Aveiro, na zona das Talhadas.As vítimas foram levadas, pelos bombeiros de Sever do Vouga, para o hospital de Aveiro. A GNR e a equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Viseu estiveram no local.