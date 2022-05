Casal ferido após despiste do carro em que seguiam em Águeda

Um casal ficou ferido, esta tarde de sexta- feira, na sequência do despiste do carro em que seguiam em Águeda.O alerta foi dado, cerca das 13h00, para os bombeiros de Águeda, para um acidente rodoviário em Carvalhal da Portela. As duas vítimas ficaram encarceradas e foi necessário acionar uma equipa de desencarceramento para as extrair dos destroços.Estiveram no local 18 operacionais, apoiados por seis viaturas, dos bombeiros e GNR de Águeda.As vítimas foram levadas, pelos bombeiros de Águeda, para o hospital de Aveiro.