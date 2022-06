Mulher baleada na cabeça em Arouca

Uma mulher, de 51 anos, sofreu ferimentos graves depois de ser baleada na cabeça, esta madrugada, em Escariz, Arouca.O suspeito de ter feito o disparo terá tentado o suicídio, ainda no local, mas terá falhado por avaria da arma. Acabou por escapar e é procurado pelas autoridades.O alerta foi dado, cerca das 02h00, para os bombeiros de Fajões, para uma tentativa de homicídio, no lugar da Igreja.A vítima foi levada, em estado considerado crítico, pelos bombeiros de Fajões, para o Hospital de Gaia.A GNR e a polícia judiciária foi chamada ao local. Uma equipa da viatura médica de emergência e reanimação, a ambulância de suporte imediato de vida e uma equipa de psicólogos do INEM.