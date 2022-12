Uma mulher com 80 anos sofreu ferimentos ligeiros devido a um incêndio na casa onde mora com a irmã.O incêndio terá tido origem num cobertor elétrico do quarto onde a idosa dormia.A mulher teve de ser transportada para o Hospital Padre Américo, em Penafiel, devido à inalação de fumo.O acidente aconteceu pelas 6h10 na Freguesia de Galinhas, no Marco de Canaveses.Os Bombeiros Voluntários do Marco de Canaveses foram acionados e estiveram no local a apagar as chamas.