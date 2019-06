Uma mulher de 53 anos foi detida pelos militares do Destacamento Territorial da GNR de Loulé, na sexta-feira à noite, depois de ter agredido o marido, de 55, e também um dos guardas que acorreram ao local para sanar a situação.Segundo oapurou, a GNR de Loulé foi alertada para uma violenta discussão entre o casal, que poderia configurar uma situação de violência doméstica, cerca das 23h00, na zona da Cruz das Assumadas. A patrulha acorreu de imediato e, quando chegou ao local, confirmou a situação e tentou acalmar o casal.Momentos depois, e sem que nada o fizesse esperar, a mulher esbofeteou o marido à frente dos militares. Quando estes lhe deram voz de prisão, a agressora reagiu mal e, com a fúria, deu um pontapé numa parede, magoando-se.Em seguida, quando os militares a tentaram acalmar, a mulher não esteve com meias medidas e reagiu de forma agressiva, tendo mordido um dos guardas na mão direita.A mulher acabou por ser detida por agressões, tendo sido notificada pela patrulha da GNR para comparecer amanhã, segunda-feira, no Tribunal de Loulé, para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.Devido à situação, tanto a agressora como o militar da GNR tiveram de receber tratamento médico.Ao queapurou, a mulher ficou com lesões na perna, devido ao pontapé que deu na parede, enquanto o guarda foi assistido devido à dentada que sofreu e que lhe causou ferimentos na mão.