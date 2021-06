Uma mulher de 30 anos sofreu, na manhã desta terça-feira, ferimentos ligeiros ao ser atropelada por uma viatura na avenida Rainha D. Amélia, no Lumiar.A vítima foi socorrida por uma viatura médica e uma ambulância do INEM e pelos Sapadores Bombeiros.A PSP esteve no local a ordenar o trânsito e investiga as circunstâncias do atropelamento.