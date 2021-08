Mulher de 49 anos desaparecida em Benavente há uma semana

Uma mulher de 49 anos está desaparecida há uma semana em Benavente. Sandra Jesus foi vista pela última vez à entrada de casa, na passada terça-feira, e o carro ainda permanece junto à habitação. A mulher deveria ter viajado no sábado para França, onde residem os filhos e com quem ia passar alguns dias de férias."A filha ligou-lhe e o telefone estava desligado, incontactável. A vizinha ligou às autoridades. Achou estranho deixar de a ver de um momento para o outro e o carro estar sempre no mesmo sítio. Foram a casa ver se ela tinha caído, mas a casa está intacta. Não é hábito dela, pelo menos à filha ela contava tudo. A filha está muito preocupada e desvastada. Nós, amigos, estamos à procura de repsotas", contou aoElisabete, amiga de Sandra, que tinha estado com ela dias antes do desaparecimento.A mulher desaparecida é divorciada, mas Elisabete garante que "o relacionamento acabou em bem", sem "mágoas nem atritos". Ainda assim, a amiga confessa que Sandra estava "um pouco nervosa" no último dia em que a viu, possivelmente devido a problemas familiares "que a destabilizaram" recentemente.A GNR já está a investigar o caso.