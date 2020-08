Mulher de 59 anos detida por suspeitas de fogo posto em Aveiro

A PJ deteve na sexta-feira a "presumível autora de um crime de incêndio florestal ocorrido nessa madrugada em Rocas do Vouga", uma freguesia do concelho de Sever do Vouga.

De acordo com a PJ, a mulher de 59 anos atuaria usando a "chama direta para dar início ao incêndio em zona de extensa mancha florestal", numa zona onde, "nas últimas semanas, têm vindo a ser combatidos outros focos de incêndio com origem suspeita".

"Não foi possível determinar qualquer motivação racional ou explicação plausível para a prática dos factos em investigação, atuando a arguida num quadro grave de alcoolismo e com propensão para a repetição do comportamento incendiário", adiantou a PJ.