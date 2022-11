Uma mulher, de 60 anos, ficou ferida, esta manhã de sábado, ao ser atropelada por um carro em Rio Tinto, Gondomar.



No socorro estiveram os Bombeiros de Areosa Rio Tinto, a ambulância de Suporte Imediato de Vida de Valongo e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital Pedro Hispano.







No local está também a PSP que está a investigar.