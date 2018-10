Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher de 67 anos encontrada morta na piscina de casa

Corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Coimbra.

17:00

Uma mulher de 67 anos foi encontrada morta esta terça-feira pelas 14h04 na piscina de casa em Miranda do Corvo.



Ao que o CM apurou a mulher já estava morta no momento em que os bombeiros chegaram ao local.



O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Coimbra.



As autoridades estão a investigar o caso.