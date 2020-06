Mulher de 67 anos morre atropelada por carro em Almada

Uma mulher, de 67 anos, morreu atropelada por um carro, pelas 13h00 desta segunda-feira, quando atravessava um troço da estrada da Quinta da Carcereira, na Sobreda de Caparica, em Almada.



O acidente mobilizou um dispositivo constituído por 15 operacionais e cinco viaturas dos Bombeiros de Cacilhas, da GNR e INEM. O atropelamento ocorreu numa zona com semáforos limitadores de velocidade. A vítima recebeu assistência, mas o óbito foi declarado no local. A GNR de Coina esteve no local a fazer perícias e investiga o acidente mortal.



