Maria de Jesus Rendeiro tem a casa onde vive mais ‘despida’.Os móveis de elevado valor, as tapeçarias, os faqueiros e até as obras de arte que restavam na luxuosa mansão da Quinta Patino, situada em Cascais, foram esta terça-feira levadas pela Polícia Judiciária que arrestou tudo no âmbito do processo judicial em que lhe foi aplicada a prisão domiciliária.