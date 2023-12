O corpo da vítima, Maria Maduro, foi avistado perto do parque ribeirinho da cidade, tendo sido depois retirado da água pelos Bombeiros Voluntários de Samora Correia.



A mulher de 65 anos que estava desaparecida desde sábado foi encontrada sem vida na tarde de segunda-feira, no rio Sorraia, em Samora Correia, Benavente.O corpo da vítima, Maria Maduro, foi avistado perto do parque ribeirinho da cidade, tendo sido depois retirado da água pelos Bombeiros Voluntários de Samora Correia.

A identificação foi feita ainda no local por familiares, que receberam apoio psicológico por parte de uma equipa do INEM. As autoridades já descartaram a hipótese de crime. A investigação do caso está entregue à GNR.