Mulher detida na Amadora tem passado de violência

Cláudia Simões, a mulher de 42 anos detida domingo por um agente da PSP após um desacato num autocarro, na Amadora, tendo apresentado denúncia por agressões contra o polícia, tem um passado de violência, com queixas até do marido, a quem terá ameaçado dar uma facada.Segundo apurou ojunto de fonte policial, em julho de 2017, o marido e pai dos dois filhos de Cláudia - um rapaz de 17 anos e uma menina de 8 - foi à PSP queixar-se de que a mulher disse que lhe "espetava uma faca" em frente aos filhos e suportava "há anos" insultos e ameaças. Já em 2016, a mulher foi abordada por um vigilante por suspeita de furto numa loja e espancou-o.Cláudia Simões foi esta terça-feira ouvida pelo Ministério Público e saiu arguida por resistência e coação ao polícia. O caso vai para investigação. O PSP, mordido na mão, está de baixa. O SOS Racismo exige que seja suspenso. Os polícias da Amadora estão em alerta com medo de represálias.