Mulher detida por agredir pai e tia idosos em Braga

Durante vários anos, uma mulher, agora com 55 anos, insultou e maltratou o pai e uma tia de quem era cuidadora. Os maus-tratos físicos, verbais e psicológicos foram denunciados e a filha agressora foi agora detida pela GNR de Braga.

De forma célere, as autoridades conseguiram afastar a mulher dos dois idosos, com 90 e 81 anos.

Foi presente a um juiz no Tribunal de Braga, na segunda-feira, e ficou sujeita a prisão domiciliária. Tem que deixar a casa onde vivem as duas vítimas, de quem está proibida de se aproximar. Vai ser ainda controlada por pulseira eletrónica.

Os factos chegaram ao conhecimento do Núcleo de Investigação a Vítimas Específicas da GNR de Braga há poucos dias, através de uma denúncia e, rapidamente, o tribunal emitiu um mandado para avançar para a detenção.

Os dois idosos, o pai e a tia da agressora, com 90 e 81 anos, respetivamente, estavam ao cuidado exclusivo desta mulher, reformada por doença psiquiátrica, que os agredia com bofetadas, insultava e ameaçava. Era comum também a arguida dirigir-se aos dois idosos com gritos, que eram muitas vezes ouvidos pela vizinhança.