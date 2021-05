Uma mulher foi detida e colocada em prisão preventiva, por ter organizado um assalto a uma casa com o apoio de dois homens (ainda a monte), que terminou com a agressão e roubo do proprietário.Segundo informação do Ministério Público de Lisboa, o crime ocorreu em dezembro de 2020. Depois de conseguir introduzir os dois comparsas na casa, a mulher ajudou-os a ameaçar a vítima com uma arma de fogo, espancando-a com uma soqueira.