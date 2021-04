Espalharam o terror durante três meses, sobretudo no Minho. Furtaram dezenas de carros durante a madrugada, mas também máquinas agrícolas e até eletrodomésticos que depois vendiam a preços reduzidos ou às peças. Mas o gang, muito violento, também fazia carjackings (roubos violentos) para ficar com carros - num dos casos, ao fim de quatro horas, o condutor escapou por se ter lançado do carro em andamento.