Homicidas queriam dar a entender que se tratava de uma vingança.

15:41

A PJ acredita que a tentativa de despistar a investigação foi mais longe, por parte de Rosa Grilo e do amante: tentaram depositar o corpo do triatleta junto a uma casa em Benavila, perto de Avis, para que as suspeitas apontassem para o morador – sugerindo à investigação de que se tratara de uma vingança por Luís ter uma relação extraconjugal com a mulher desse homem.Não conseguiram e acabaram por deixar o cadáver numa zona de mato, onde um caçador o encontrou em agosto.