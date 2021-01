Mulher em estado grave após colisão seguida de capotamento na A28 em Viana do Castelo

Uma mulher de 63 anos ficou gravemente ferida numa colisão, seguida de capotamento do carro, esta quinta-feira, no meio do tabuleiro da ponte na A28, no sentido Viana-Porto, em Viana do Castelo.



O alerta foi dado pelas 16h20.

A vítima teve de ser desencarcerada pelos bombeiros.

A autoestrada esteve totalmente cortada a trânsito naquele troço durante 30 minutos. A circulação já foi normalizada.

Uma pessoa foi assistida no local, onde estiveram os bombeiros voluntários e municipais de Viana do Castelo, Inem e brigada de trânsito.