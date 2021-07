Mulher encontra namorado bombeiro morto em casa na Pontinha

O corpo de um bombeiro da corporação de Odivelas foi encontrado esta quinta-feira de madrugada pela namorada, na casa que partilhavam, na Pontinha.Luís Duarte, de 35 anos, era bombeiro de primeira, com cerca de 20 anos de serviço na corporação de Odivelas. Vivia com a namorada e foi esta a chamar a PSP, ao deparar-se com o companheiro inanimado. A patrulha que foi ao local chamou uma equipa do INEM, que realizou ainda manobras de reanimação. O óbito, no entanto, acabou por ser confirmado.Uma equipa de bombeiros transportou o cadáver de Luís Duarte para autópsia. Fonte policial disse ao CM não haver indícios de crime.