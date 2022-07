Uma mulher de 67 anos foi encontrada morta em casa na tarde deste domingo, na Rua da Quintinha, no Bairro Alto.O alerta foi dado por um vizinho que não via a senhora há mais de uma semana. Os bombeiros entraram por uma das janelas da habitação e avistaram o corpo já em decomposição, no chão do hall de entrada.A Polícia Judiciária está a investigar o caso.