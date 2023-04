Uma mulher foi escravizada durante 23 anos e obrigada a morar num anexo sem casa de banho e sem água quente por uma família de Castelo Branco, que agora foi detida pela Polícia Judiciária (PJ) do Centro. Os suspeitos - um casal de 52 e 53 anos e o filho de 35 - estão em prisão preventiva. A vítima, agora com 36 anos, terá sido obrigada a trabalhar desde os 12, sobretudo em campanhas agrícolas, em Espanha, sem receber qualquer remuneração, sendo ainda obrigada a entregar aos arguidos as prestações sociais que recebia.









