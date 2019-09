Mulher fazia compras com cartões falsos

Uma mulher de 36 anos foi detida pela Polícia Judiciária, em Albufeira, por fazer compras com cartões clonados que terão sido adquiridos no mercado negro.Segundo oapurou, a suspeita é gerente de um espaço comercial localizado em Albufeira. Usou os cartões falsificados para fazer compras num valor total de cerca de 8 mil euros. Algumas das transações que realizou foram recusadas, o que levantou suspeitas.De acordo com a Diretoria do Sul da Polícia Judiciária, "a suspeita acedeu a dezenas de cartões de crédito contrafeitos, oriundos da América do Norte, e na posse destes cartões adquiriu artigos e serviços em estabelecimentos comerciais, num total de centena e meia de transações".A mulher está indiciada dos crimes de contrafação de moeda (cartões de crédito) e falsidade informática, praticados de forma continuada, nos meses de maio e junho.Segundo oconseguiu apurar, as compras realizadas pela mulher detida são na sua maioria artigos e serviços de pequeno valor. As autoridades acreditam que seria uma estratégia para não levantar suspeitas.A detenção foi efetuada no âmbito de uma investigação tutelada pelo Ministério Público de Albufeira. A mulher, com dupla nacionalidade, vai ser presente a um juiz para interrogatório judicial no Tribunal de Albufeira e aplicação das medidas de coação até julgamento.