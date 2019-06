Carro submerso em vale em Coimbra. Mulher ficou ferida

Uma mulher ficou ferida esta sexta-feira depois de o carro que conduzia ter caído dentro de uma vala, em Coimbra.Segundo o que oconseguiu apurar, a viatura, por razões desconhecidas, entrou em despiste e acabou por cair dentro de água, numa vala junto à Mata Nacional do Choupal.Depois do acidente, a mulher conseguiu sair de dentro do carro com a ajuda de populares que se encontravam no local.A vítima, com ferimentos ligeiros, foi transportada para os Hospitais da Universidade de Coimbra.O carro já foi retirado da vala que tem, atualmente, cerca de três metros de profundidade.Os Bombeiros Sapadores de Coimbra foram mobilizados para o local da ocorrência.