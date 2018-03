Mulher ferida com gravidade encontrada caída na A41

Vítima, com cerca de 60 anos, terá sido atropelada.

21:34

Uma mulher com cerca de 60 anos foi encontrada ferida com gravidade, caída, no meio da faixa de rodagem da A41.

Foram condutores que seguiam naquela via que detetaram a mulher caída na estrada, perto no km 60, sentido Picoto-Espinho, e que deram o alerta às autoridades. Foi assistida no local pelos Bombeiros de Lourosa, que adiantam ao CM que a mulher terá sido vítima de um atropelamento seguido de fuga.

No local esteve também a VMER de Gaia e a GNR, que tomou conta da ocorrência e está a investigar o incidente.