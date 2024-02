Mulher ferida em despiste em Sever do Vouga. Carro caiu em ribanceira com 15 metros

Uma mulher, de 33 anos, sofreu ferimentos ligeiros, na noite desta terça-feira, na sequência do despiste do carro em que seguia, em Sever do Vouga. A condutora, em circunstâncias que ainda não estão apuradas, perdeu o controlo da viatura. O carro caiu para uma ribanceira com cerca de 15 metros.

O alerta foi dado, cerca das 20h30, para os bombeiros de Sever do Vouga, para um acidente rodoviário, em Rocas do Vouga.

A vítima foi levada, pelos bombeiros de Sever do Vouga, para o hospital de Aveiro.

A GNR foi acionada e investiga as causas do acidente.