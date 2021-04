Uma mulher ficou ferida por inalação de fumos, esta noite, num incêndio no quarto andar de um prédio, na Senhora da Hora, em Matosinhos.



O fogo deflagrou na cozinha do apartamento e foi rapidamente extinto pelos Bombeiros de S. Mamede de Infesta. No interior da habitação estava uma mulher que teve de ser assistida, no local.





O prédio foi evacuado por medida de precaução.