As imagens de videovigilância do parlatório da cadeia de Paços de Ferreira foram essenciais para detetar um esquema de introdução de droga no estabelecimento prisional. Aconteceu este fim de semana durante a visita de uma mãe a um filho.













Também no fim de semana uma mulher foi detida por ter droga, quando passava na zona da revista.



A mulher conseguiu ocultar 100 doses de haxixe na vagina e depois, durante a visita, retirou o estupefaciente e passou-o ao filho, que o ocultou no ânus. Na altura, os guardas prisionais acharam o comportamento do recluso com a familiar estranho, mas apenas as imagens comprovaram o que tinha ocorrido.Também no fim de semana uma mulher foi detida por ter droga, quando passava na zona da revista.