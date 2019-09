Mulher morre após cair de quarto andar de prédio na Trofa

Uma mulher, com cerca de 30 anos, toxicodependente, morreu após ter caído do 4º andar de um prédio, na EN14, em Bougado, no centro da Trofa, na tarde desta segunda-feira.

As circunstância da morte ainda não estão totalmente claras e, por isso, o morador do apartamento de onde a mulher caiu foi levado para o posto da GNR da Trofa para ser identificado. Às autoridades, o homem, de 42 anos, terá explicado que conheceu a vítima num bairro da cidade do Porto, na noite de domingo, e que a levou para casa para que fizesse a sua higiene pessoal.

Quando a GNR entrou no apartamento deparou-se com algumas seringas e contactou uma Brigada da Polícia Judiciária do Porto, que vai agora investigar. O morador do apartamento do 4º andar terá ainda explicado aos militares que na tarde desta segunda-feira tentou entrar no quarto onde a mulher tinha pernoitado, mas que não conseguiu por a porta estar trancada por dentro.

Ao local acorreram ainda os Bombeiros Voluntários da Trofa. O alerta foi dado às 17h00 e dava conta de um possível suicídio, cenário que vai agora ser investigado. A vítima terá tido morte imediata.