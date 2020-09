Mulher morre atropelada a fazer caminhada em Felgueiras

Maria Ilídia Gomes da Silva, de 69 anos, fazia esta terça-feira a sua habitual caminhada matinal quando foi mortalmente colhida por uma carrinha na rua de São Tomé, em Friande, Felgueiras. Seguia há poucos minutos pela berma da estreita estrada municipal que liga Friande à freguesia de Pinheiro, local até onde costumava fazer o percurso diário.





Conhecida na zona por ‘Lidinha’, a vítima perdeu a vida a cerca de um 1,5 quilómetros da porta da própria casa. “Recebemos o alerta às 09h38 para um atropelamento e, quando chegámos ao local, encontramos a vítima na berma da estrada. O óbito acabou por ser declarado no local, com a vítima a não resistir aos graves ferimentos”, explicou ontem aoJúlio Pereira, comandante dos Bombeiros Voluntários de Felgueiras, que estiveram no local e transportaram o cadáver para o Instituto de Medicina Legal do Hospital de Guimarães .

O condutor da carrinha de transporte de mercadorias seguia naquele acesso municipal, ao que tudo indica, na mesma direção em que Maria Ilídia caminhava. Acabou por perder o controlo do veículo e não se apercebeu da mulher, que foi colhida de forma violenta e projetada vários metros ao longo da via devido ao forte embate. ‘Lidinha’ sofreu múltiplas lesões e acabou por não resistir, com o óbito a ser declarado ainda no local.





O destacamento da GNR de Felgueiras tomou conta da ocorrência e investiga as causas deste aparatoso acidente.