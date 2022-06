Um mulher de 46 anos morreu, esta segunda-feira, após ter sido baleada com dois tiros pelo marido, de 45, na via pública, junto a uma empresa de calçado na Rua 25 de Abril, na Refontoura, em Felgueiras.O agressor, que estava em fuga, entregou-se umas horas depois no posto da GNR de Lousada.Os bombeiros e a GNR estiveram no local a dar conta da ocorrência.O alerta foi dado às 7h55.