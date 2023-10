Uma casa em Moreira de Cónegos, Guimarães, foi assaltada na quinta-feira passada quando a família se encontrava no funeral da proprietária da habitação.Ao que oapurou, os assaltantes arrombaram a porta da casa e levaram vários artigos em ouro.A GNR esteve no local a efetuar as devidas diligências e o caso já foi remetido ao Ministério Público.