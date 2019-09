Mulher morre em acidente a caminho do casamento da neta

A mulher de 70 anos que morreu, sexta-feira, em Carvalhal, Abrantes, na sequência de um acidente de viação estaria a deslocar-se para a aldeia de Fontes, para o casamento da neta, que se realizou este sábado.A vítima viajava com o marido, que sofreu ferimentos graves após a colisão com outra viatura na EN358.O casal estaria a viajar de Lisboa com destino à aldeia para o casamento.O alerta para o acidente chegou aos bombeiros de Abrantes, pelas 17h40. Apesar de ter sido sujeita a manobras de reanimação, a mulher não resistiu e acabou por morrer no local, tendo o óbito sido declarado pelo médico do INEM.O homem foi transportado em estado grave para o hospital de Abrantes. No socorro estiveram 15 operacionais.