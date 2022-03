Mulher morre em Miranda do Corvo ao cair da varanda de casa

Uma mulher de 66 anos morreu este sábado em Miranda do Corvo, no distrito de Coimbra, vítima de uma queda de uma varanda com cerca de 10 metros de altura, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros locais.

Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários de Miranda do Corvo, a sexagenária vivia sozinha num apartamento do primeiro andar do prédio onde residia e que está em obras.

Fernando Jorge adiantou que, pela forma da queda, se terá tratado de um acidente.

O acidente ocorreu cerca das 11h30 na Travessa do Porto Mourisco, na zona urbana da vila.

O óbito foi declarado no local por uma equipa da Viatura Médica de Emergência e Reabilitação, tendo o corpo sido transportado para o Instituto de Medicina Legal de Coimbra.