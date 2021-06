Uma mulher, com cerca de 60 anos, morreu, esta quinta-feira tarde, na sequência de uma violenta colisão entre o carro em que seguia e um camião, na Estrada Nacional, na zona de Travanca, em Oliveira de Azeméis.O alerta foi dado, às 16h50, para os bombeiros de Oliveira de Azeméis, para um acidente rodoviário.O corpo da vítima foi levado para o gabinete de medicina legal da Feira.O Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação da GNR de Aveiro investiga as causas do acidente.