Mulher parte dente à mãe durante discussão em Loures

Uma mulher de 43 anos foi identificada pela PSP de Loures, depois de ter agredido a mãe, de 73, na Pontinha, concelho de Odivelas.A PSP foi chamada para acorrer pedidos de ajuda que vinham do interior de uma casa. Aquando da sua chegada, depararam-se com três mulheres a discutir.A vítima relatou que a filha a tinha agredido. Acabou por perder um dente e, durante alguns momentos, os sentidos. Uma testemunha garante que as agressões já duram há cerca de oito anos.Num outro caso, um homem, de 25 anos, também foi detido, na Mina de Água, Amadora, por suspeitas de violência doméstica contra a ex-namorada, de 19. A vítima chegou a estar sequestrada durante sete horas (trancada num quarto) e recebeu ameaças de morte.