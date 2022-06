Uma mulher, de 48 anos, passou a noite no fundo de uma ravina de mais de 100 metros após o despiste do carro que conduzia na Quinta da Madalena, em Coimbra. A viatura saiu da estrada numa curva e ficou imobilizada no meio da vegetação densa, não sendo visível a partir da via, segundo a GNR de Coimbra.









