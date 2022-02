Mulher presa com ‘cocaína’ dentro de bagagem no Aeroporto de Lisboa

Uma brasileira foi identificada pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) do Aeroporto de Lisboa, e formalmente detida pela Polícia Judiciária (PJ), por ter sido apanhada com cocaína no interior de uma das malas com as quais desembarcou num voo proveniente de São Paulo, no Brasil.









A mulher foi identificada no controlo documental feito pelo SEF. A PJ foi chamada, por evidentes suspeitas de crime de tráfico de droga. Feita revista à bagagem da passageira, foram encontrados 3,2 quilos de cocaína na estrutura de uma das malas. A detida ficou em prisão preventiva.