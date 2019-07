Mulher presa com quatro quilos de cocaína escondida na mala de viagem

A Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ deteve uma brasileira, de 35 anos, que desembarcou no aeroporto de Lisboa com 4 quilos de cocaína escondidos na mala de viagem.A detenção foi possível graças à cooperação com a Polícia Federal brasileira.A suspeita foi apanhada na segunda-feira, após ter desembarcado de um voo vindo de Salvador, no Brasil.Suspeita-se que iria ficar hospedada fora de Lisboa, para depois levar a droga para fora de Portugal por via terrestre.Ficou em prisão preventiva.