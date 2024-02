Mulher que agrediu pais durante dois anos detida pela GNR em Lousã

Uma mulher, de 42 anos, foi detida pela GNR por agredir e insultar os pais ao longo de dois anos na casa onde todos residiam na zona da Lousã. Presente a primeiro interrogatório judicial, viu o juiz proibi-la de continuar a residir na habitação, ficando obrigada a manter um afastamento das vítimas num raio "não inferior a 500 metros", com fiscalização através de meios de controlo à distância em relação à progenitora.Os factos ocorreram entre 2022 e janeiro deste ano. Segundo uma nota do Ministério Público, a arguida "atemorizou e empurrou o seu pai, fazendo-o cair no chão, e desferiu um murro na sua mãe, a quem também dirigiu insultos e vexou".Para além de manter o afastamento, a suspeita também não pode contactar as vítimas "por qualquer meio".