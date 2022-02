Quase quatro anos volvidos, o julgamento da condutora que a 20 de maio de 2018 atropelou cinco peregrinos, um deles mortalmente, e fugiu do local do acidente, em Moitas Venda, Alcanena, não tem início agendado. O despacho de acusação, a que o CM teve acesso, só foi deduzido em novembro de 2021 e contém revelações surpreendentes sobre o comportamento da arguida, que abandonou as vítimas, de Salvaterra de Magos, à sua sorte sem lhes prestar auxílio.