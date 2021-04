O despiste de um carro fez esta sexta-feira um ferido ligeiro na estrada 231, na Ponte do Mondego, em Nelas, distrito de Viseu. A vítima é a condutora do veículo ligeiro.O carro caiu no rio e a mulher foi resgatada pelos bombeiros.Para o local foram enviados os paramédicos do INEM e os bombeiros.O alerta foi dado pelas 7h45.