Mulher resgatada na praia de São João Vaz em Vila do Bispo

Uma mulher de 53 anos, de nacionalidade francesa, acaba de ser resgatada pelos Bombeiros Voluntários de Vila do Bispo.As imagens queteve acesso revelam a equipa de salvamento em grande ângulo a fazer o resgate, depois da mulher ter mergulhado para o mar na praia de São João Vaz em Vila do Bispo.A vítima foi retirada com recurso a cordas e içada pela arriba. Esta queixava-se de dores lombares depois de ter dado um salto de 10 metros para o mar. A mulher tinha intenção de escalar, depois, a rocha mas já não conseguiu.O alerta foi dado depois das 14h00.No local estiveram oito operacionais, apoiados por três viaturas.