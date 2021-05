Mulher rouba 30 mil euros em joias à sogra do filho. Veja a imagem

A GNR de Viana do Castelo anunciou esta quinta-feira ter recuperado diversas peças em ouro que foram furtadas no fim-de-semana passado de uma moradia, em Ponte de Lima. As joias estavam na posse de uma mulher de 38 anos, ex-sogra da dona da casa roubada.





O furto aconteceu no sábado, dia 8. Sem qualquer sinal de arrombamento, a dona da casa, terá indicado à GNR de Ponte de Lima, suspeitos do furto de várias peças em ouro, avaliadas em mais de 30 mil euros.





O Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Arcos de Valdevez assumiu a investigação e na terça-feira, numa busca à residência da suspeita, recuperou parte das joias furtadas. Algumas peças já tinham sido vendidas pela outra filha da suspeita. A mulher, de 38 anos, foi constituída arguida e aguarda em liberdade o desenrolar do processo.