Mulher agredida por companheiro atira-se de segunda andar

Uma mulher, com cerca de 40 anos, foi agredida, ao início da tarde desta sexta-feira, alegadamente pelo companheiro na casa onde viviam, na rua 25 de Abril, em Vila Verde, Braga.



O alerta foi às 13h30. A vítima terá sido pontapeada na cabeça e no rosto. Conseguiu fugir pela janela de casa, tendo passado para a varanda de um apartamento contiguo.





Daí saltou para o rés-do-chão do edifício. Segundo o Correio da Manhã apurou, a vítima refugiou-se depois num café e foi, nesse momento, que foi dado o alerta para as autoridades.Inicialmente, a GNR equacionou a hipótese do agressor, com a mesma idade da vítima, poder estar barricado na habitação, tendo sido acionada uma brigada de intervenção, mas percebeu-se, mais tarde, que o homem se colocou em fuga. Neste momento, as autoridades tentam localizá-lo.A vítima foi transportada para o Hospital de Braga com ferimentos considerados graves, causadas pelas agressões.