Mulher salta do segundo andar para fugir às chamas

Uma mulher em pânico atirou-se da janela do segundo andar para escapar ao incêndio que deflagrou, esta sexta-feira de madrugada, na cave de um edifício na Rua Gama Barros, em Alvalade. Sofreu ferimentos ligeiros, tal como outras duas pessoas que foram hospitalizadas por inalação de fumos.Um quarto ferido recusou deslocar-se ao hospital. No incêndio morreu uma cadela após ter alertado o dono, que estava com auscultadores, para as chamas. O homem saiu com outro animal, mas a cadela Nara ficou para trás, inanimada, devido à inalação do fumo intenso.