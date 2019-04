Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher salta pela janela a fugir do marido

Vítima, de 44 anos, foi perseguida com faca de cozinha pela casa.

Por Miguel Curado | 01:30

Uma mulher, de 44 anos, saltou de uma das janelas de casa, o 2º andar de um prédio no Fogueteiro, Seixal, para fugir do companheiro, que a perseguia com uma faca de cozinha.



O agressor, seropositivo, da mesma idade, já tem historial de ameaças à companheira, com queixas à PSP. Pelas 21h00 de terça-feira, o casal desentendeu-se de novo.



Os dois filhos da mulher, de outra relação, não estavam em casa. Alcoolizado, o marido pegou numa faca de cozinha de grandes dimensões e avançou para a companheira, ameaçando-a de morte.



Assustada, a vítima fugiu pelo apartamento, situado na avenida dos Resistentes Antifascistas, até chegar à janela da sala.



Ali, encurralada, optou por saltar de uma altura equivalente ao segundo andar. Caiu em cima do telhado de um armazém e os gritos de dor que lançou alertaram transeuntes e outros moradores.



O agressor abandonou a faca usada para ameaçar a mulher e fugiu para a rua.



Apesar de bastante dorida e com suspeitas de fratura numa perna – o que fez com que fosse levada ao Hospital Garcia de Orta, em Almada –, a vítima descreveu o companheiro à PSP.



O homem viria a ser preso nas imediações. Muito alcoolizado, ainda tentou resistir aos agentes de uma Equipa de Intervenção Rápida da PSP do Seixal, até ser preso.



Todos os polícias tiveram de ser submetidos a exames hospitalares, devido à condição de seropositivo do detido, que ontem à noite estava a ser ouvido em tribunal.