O Tribunal de São João Novo, no Porto, condenou a 4 anos e 4 meses de cadeia uma mulher de 22 anos que tentou matar a rival à facada num ataque de ciúmes, em novembro de 2020, no parque da Pasteleira.A pena aplicada é suspensa na condição de a arguida encontrar um trabalho ou frequentar cursos profissionais. Foi sentenciada por homicídio tentado e tráfico de menor gravidade. O pai da vítima foi expulso do tribunal, na leitura do acórdão, por criticar a decisão da juíza.